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KKTC'nin çağrısına İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan cevap

KKTC'nin çağrısına İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan cevap

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinde İİT'nin KKTC ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Taha'nın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulundaki temasları çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir araya geldiği belirtildi.

Dayanışma mesajı
Açıklamada, Taha'nın KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs'taki Müslümanların durumuna ilişkin bir brifing aldığı ve İİT'nin ilgili kararları doğrultusunda kendileriyle (KKTC ile) dayanışma içinde olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Taha'nın Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ile Filistin davası ile bölgesel gelişmeleri, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile de Afganistan'daki durumu ele aldığı ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Eşgüdüm Toplantısı'nda İİT'ye üye ülkelere KKTC'yi tanımaları çağrısında bulunmuştu. Ertuğruloğlu İİT'nin söz konusu toplantısındaki konuşmasında, "İİT üye devletlerinin, KKTC'yi resmen tanımak için süratle somut adımlar atacaklarına ve Kıbrıs Rum tarafının bize dayattığı insanlık dışı kısıtlamaları ve ambargoları aşmamıza yardımcı olmak için Kıbrıs Türk Devleti ile ilişki kuracaklarına dair beklentimizi vurgulamak isterim." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler kktc islam mesaj
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