Kolombiya'da AVM'ye bombalı saldırı: 3 ölü

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki bir alışveriş merkezinde akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

Olayın gerçekleştiği alışveriş merkezindeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa, 9 kişinin yaralandığı olayın bir bombalı saldırı olduğunu söyledi.

Yerel basın, alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinin olduğu bölümde meydana gelen patlamada 3 kadının hayatını kaybettiğini ve ölenlerden birinin Fransız vatandaşı olduğunu belirtti.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı bölgede helikopter destekli arama çalışmaları sürerken, alışveriş merkezinin içindeki uzman ekipler, incelemelerine devam ediyor.

Bu arada, patlamanın ardından yerel basında saldırıyı Ulusal Kurtuluş Örgütünün (ELN) gerçekleştirmiş olabileceğine yönelik haberler çıkmıştı. ELN'nin barış görüşmelerindeki müzakereci heyeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını ve örgütün bu saldırıyı gerçekleştirmediğini ifade etti.