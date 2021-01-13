Kongre baskınına Klete Keller da mı katıldı?

Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem dünyanın gündemine oturan Kongre baskınının yankıları devam ediyor.

ABD merkezli haber sitesi swimswam söz konusu işgale karşı önemli bir iddia ortaya attı.

Eski olimpik yüzücü Klete Keller'ın da ABD Kongresini basan Trump destekçileri arasında olduğu belirtildi. 2000, 2004 ve 2008 yıllarındaki Olimpiyatlarda altın madalyalar kazanan yüzücünün videolarda görüldüğü ifade edildi. Keller'ı 2004 yılında Michael Phelps'le birlikte aynı takımda yarışmıştı.

BOYUYLA ÖNE ÇIKTI

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Klete Keller'ın Kongre binasında olduğu görülüyor. 38 yaşındaki Keller 1.98'lik boyuyla birçok videoda öne çıkıyor. Keller'ın ayrıca üzerinde ABD Olimpiyat Takımı'nın ceketi de bulunuyor.

Reuters haber ajansı iddialar üzerine Keller'dan cevap istendiğini ama yanıt alınamadığını söyledi. Ayrıca The Guardian, ABD Yüzme Federasyonu'nun iddialara yanıt vermediğini yazdı. New York Times ise Keller'ın sosyal medya hesaplarını kapattığını aktardı. NY Times, Keller'ın son yıllarda Trump'ı destekleyen mesajlar paylaştığını yazdı.

KONGRE BASKINI

Geçen hafta ABD'de Joe Biden'ın başkanlığının onaylanması için yapılan oylamada tarihe geçecek anlar yaşandı. Kongre binası önünde toplanan Trump destekçileri daha sonra binayı işgal etti. İşgal yaklaşık dört saat sürdü. İşgalin ardından yeniden toplanan Temsilciler Meclisi, Biden'ın başkanlığını onayladı.



İşgal sırasında biri polis toplamda beş kişi hayatını kaybetti. İşgal sonrası 160 davanın açıldığı aktarıldı. ABD siyasetinde Başkan Donald Trump'ın görevinin bitmesine günler kala azledilmesi yönünde tartışmalar başladı.

Temsilciler Meclisi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Anayasanın 25. ek maddesini işleme almasını isteyen tasarıyı onayladı. Mike Pompeo, tasarı onaylanmadan önce bu adımı atmayacağını açıkladı. Bu nedenle Temsilciler Meclisi'nin kararı sembolik olarak kaldı.