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Konser salonu saldırısında can kaybı 140'a yükseldi

Konser salonu saldırısında can kaybı 140'a yükseldi
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Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 140'a yükseldi.

Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk’taki konser salonuna terör örgütü DEAŞ tarafından 22 Mart'ta gerçekleştirilen saldırıda can kaybı arttı. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko yaptığı açıklamada, hastanede durumu ağır olan yaralılardan birinin doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Muraşko, 80 kişinin hala hastanede olduğunu aktardı.

Yaralılardan birinin hayatını kaybetmesiyle saldırıda toplam can kaybı 140'a yükseldi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 140'a yükseldi.

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Krasnogorsk’ta 22 Mart Cuma akşamı "Picnic" rock grubunun konser verdiği binayı basan 4 saldırgan otomatik silahlarla etrafa ateş açmış, yanıcı maddeyle binayı ateşe vermişti. Çıkan yangın 12 bin 900 metrekarelik alanı kaplarken, binanın çatı kısmı çökmüştü. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırının ardından 4 saldırgan yakalanmış, toplam 8 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

İHA

Etiketler Rusya moskova terör saldırısı konser salonu
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