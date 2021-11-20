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Korkutan araştırma: Koronavirüs ölü doğum riskini artırıyor

Korkutan araştırma: Koronavirüs ölü doğum riskini artırıyor

ABD'de koronavirüse yakalanan hamilelerde ölü doğum riskinin normalden yüksel olduğu, Delta varyantının riski dört kata kadar artırdığı açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) yayımladığı rapora göre, Mart 2020-Eylül 2021 döneminde ülkedeki 736 hastane gerçekleşen yaklaşık 1,2 milyon doğumda, enfekte olmamış kadınlarda 155’te 1 olarak gerçekleşen ölüm doğum oranının Covid-19 geçiren hamilelerde 80’de 1’e yükseldiği tespit edildi.

Covid-19’a yakalananlar arasında kronik tansiyon ve başka komplikasyonlar yaşayan, hastaneye ya da yoğun bakıma sevk edilen kadınlarda ölü doğum oranının arttığı bildirildi.

CDC yetkilisi Carla DeSisto, sonuçların hamilelik sırasında Covid-19 karşıtı tedbirlerin ve özellikle aşı olmanın önemini ortaya koyduğunu dile getirdi.

ABD’de aşı istatistiklerinde gebelik bilgilerine yer verilmemekle birlikte, raporda geçen yaz Delta varyantının neden olduğu Covid-19 dalgası sırasında gebelerin yalnızca yüzde 30’unun aşı olduğu bilgisi yer aldı.

Etiketler koronavirüs ölü doğum riski hamile
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