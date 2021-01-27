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  3. 27 Ocak 2021 17:42

Koronavirüs aşı tesisinde bomba paniği! Tesis tahliye edildi

AstraZeneca ilaç firmasının koronavirüs aşılarını ürettiği tesiste, içinde patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen bir paket büyük panik yaratırken tesisin boşaltıldığı bilgisine ulaşıldı.

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İngiltere’de AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretiminin yapıldığı tesiste içinde patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen bir paket yüzünden olay yerine uzmanlar çağırıldı.

İngiltere'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Birleşik Krallığa bağlı Galler'de  AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretiminin yapıldığı tesiste içinde patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen bir paket yüzünden olay yerine uzmanlar çağırıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre üretim tesisi büyük oranda boşaltılarak, Wrexham Sanayi Bölgesi'nde patlayıcı imha ekiplerinin çalışmalarına başladığı ifade edildi.

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