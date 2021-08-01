Koronavirüs aşılarına zam geldi

İngiliz Financial Times gazetesi, Kovid-19 aşılarının üreticileri Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın, Avrupa Birliği'nde satılacak aşıların fiyatına zam yaptığını yazdı.

Koronavirüs (Kovid-19) aşıları bu sefer fiyatlarına gelen zam ile gündemde.

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının Avrupa Birliği'nde (AB) satılacak Kovid-19 dozlarının fiyatları zamlandı.

Financial Times’ın ele geçirdiği anlaşma belgelerine göre, Pfizer aşısının fiyatı 15.5 eurodan 19.5 euro'ya yükseldi. Yani Pfizer aşısının fiyatı 4 euro arttı.

Aynı habere göre, Moderna aşısının fiyatı 25.5 dolar olarak belirlendi. Yapılan ilk anlaşmada ise söz konusu aşının fiyatı 22.60 dolardı.

Başka bir deyişle Moderna aşısının fiyatı yaklaşık 3 dolar zamlandı. Financial Times, Pfizer’ın aşılardan 60 milyar dolara gelir elde edebileceğini yazdı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 198 milyon 708 bini aştı, 4 milyon 236 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 140 milyon dozu geçti.