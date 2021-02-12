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  3. 12 Şubat 2021 16:49

Koronavirüste Amazon mutasyonu: 3 kat daha bulaşıcı olabilir

Brezilya’da ortaya çıkan ve ‘Amazon Mutasyonu’ olarak bilinen yeni mutasyonun 3 kat daha bulaşıcı olduğu ortaya çıktı.

Koronavirüste Amazon mutasyonu: 3 kat daha bulaşıcı olabilir
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Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, Amazonlarda koronavirüsün yeni bir mutasyonunun tespit edildiğini ve kesin bir çalışma olmamakla birlikte yeni mutasyonun 3 kat daha fazla bulaşıcı olabileceğini söyledi. Bakan aynı zamanda yapılan testlerde mevcut aşıların, mutasyona karşı etkili olduğunu da belirtti.

KORONAVİRÜS AMAZON MUTASYONU

Sao Paulo Üniversitesi profesörü İmmünolog Ester Sabino liderliğindeki bilim insanlarından oluşan bir ekip, ocak ayında yaptıkları çalışmada Brezilya’nın Amazon bölgesindeki Manaus kentinde COVID-19 testlerinden genomik verileri topladı. Yapılan çalışma sonucunda vakaların yüzde 42'sinin Kent ve Güney Afrika mutasyonlara benzer yeni bir mutasyonun olduğunu tespit etti. Sabina, çalışma sonuçlarını hakkında yaptığı açıklamada bulunan mutasyonun daha bulaşıcı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

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