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Koronavirüsün yeni varyantı bir ülkeye daha sıçradı

Koronavirüsün yeni varyantı bir ülkeye daha sıçradı
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ABD, İngiltere ve Danimarka'nın ardından koronavirüsünün yeni varyantı "BA.2.86" İsrail'de de ilk kez tespit edildi...

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Tel Aviv Sourasky Tıp Merkezi yetkililerinin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

AA'nın aktardığı haberde, İsrail'de tespit edilen yeni varyantın, ABD, İngiltere ve Danimarka'dan sonra dünya üzerinde tespit edilen 4'üncü vaka olduğu ifade edildi.

Haberde, yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyonla, aşıları etkisiz bırakabileceği ve bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) endişelendirdiği kaydedildi.

DSÖ, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada adı BA.2.86 olarak açıklanan varyantın durumunu, taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak güncellemişti. (HABER MERKEZİ)

 

Etiketler covid-19 covid - 19 covid 19 covid19 covid yeni varyant varyant koronavirüs
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