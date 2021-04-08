Kraliyet tarihinde bir ilk!

Koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatılan Buckingham Sarayı, yeniden kapılarını açıyor. Kraliçe Elizabeth kraliyet tarihinde bir ilke imza atarak piknik izni verdi.

'İngiltere Kraliyet Ailesi'ne ev sahipliği yapan Buckingham Sarayı, yeniden halka açılıyor.

Pandemi önlemleri kapsamında kapatılan saray için 'fırsat' gibi bir adım geldi. Kraliçe Elizabeth kraliyet tarihinde bir ilke imza attı.

Kraliçe Elizabeth kraliyet etkinliğine ev sahipliği yapan bahçeleri Nisan ve Mayıs aylarında rehberli turlara açtı.

Buckingham Saray'ından yapılan yazılı açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

'Bu yaz Buckingham Sarayı'nın bahçesi ziyaretçilere açılıyor. Sarayın çimenleri üzerinde piknik yapmak için ömür boyu bir kez karşılaşabileceğiniz bir fırsatın tadını çıkarın'

Rehberli turları için halka açık olan saray, 2020'de koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapatılmıştı.

Bahçelerde piknik yapmak için biletler ise satışa çıktı.