  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Kraliyet tarihinde bir ilk!

Kraliyet tarihinde bir ilk!

Koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatılan Buckingham Sarayı, yeniden kapılarını açıyor. Kraliçe Elizabeth kraliyet tarihinde bir ilke imza atarak piknik izni verdi.

'İngiltere Kraliyet Ailesi'ne ev sahipliği yapan Buckingham Sarayı, yeniden halka açılıyor.

Pandemi önlemleri kapsamında kapatılan saray için 'fırsat' gibi bir adım geldi. Kraliçe Elizabeth kraliyet tarihinde bir ilke imza attı.

Kraliçe Elizabeth kraliyet etkinliğine ev sahipliği yapan bahçeleri Nisan ve Mayıs aylarında rehberli turlara açtı.

Buckingham Saray'ından yapılan yazılı açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

'Bu yaz Buckingham Sarayı'nın bahçesi ziyaretçilere açılıyor. Sarayın çimenleri üzerinde piknik yapmak için ömür boyu bir kez karşılaşabileceğiniz bir fırsatın tadını çıkarın'

Rehberli turları için halka açık olan saray, 2020'de koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapatılmıştı.

Bahçelerde piknik yapmak için biletler ise satışa çıktı.

Etiketler kraliçe elizabeth ingiltere piknik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Otomobil markalarının Nisan ayı kampanyaları belli oldu
Ümit Kocasakal'dan canlı yayında Hilal Kaplan'ı da stüdyoyu da şoke eden çıkış!
Güldür Güldür Şov'un o skeci gerçek oldu
Artan tecavüz vakalarında suçlu kadın oldu!
Bir dizi daha final yapıyor!
Briket evlerde çocuk olmak
Türkiye'nin ''1 Numaralı'' memurunun maaşını açıkladı
İstanbul'da dev sahte parfüm operasyonu
Ağrı'da 8 yaşındaki kayıp Zeynel'den kötü haber
Ahmet Çakar'dan Beşiktaşlıları ayağa kaldıran sözler