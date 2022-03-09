Kremlin'den bomba açıklama: ABD, ekonomik savaş ilan etti

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, bir yandan da Rusya'ya yönelik yaptırımlar sürüyor. Son olarak ABD, Rusya petrolüne ambargo uygulayacağını açıklamıştı. ABD'nin bu hamlesi sonrası açıklama yapan Kremlin, ABD'nin Rusya'ya ekonomik savaş ilan ettiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı devam ederken, Rusya'yı hedef alan yaptırımlara da her gün bir yenisi ekleniyor. Başta ABD olmak üzere ilk günden bu yana peş peşe yaptırım kararları alırken, bunların sonuncusu ise Rus petrolü oldu. ABD Başkanı Biden dünkü açıklamasında ABD'nin Rusya'dan hem petrol hem de doğal gaz alımını durdurduğunu açıkladı. ABD'nin ardından AB ve İngiltere'den de benzer adımlar geldi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: EKONOMİK SAVAŞ

ABD'nin bu hamlesi sonrası Kremlin'den de flaş bir açıklama yapıldı ve ABD'nin Rusya'ya ekonomik savaş açtığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın "ABD için Ukrayna'daki krizin çözümü, Putin'in stratejik yenilgi almasıdır" şeklindeki açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, "ABD, Rusya'ya kesinlikle ekonomik savaş ilan etti ve bu savaşı yürütüyor. Evet, de-facto (fiilen) olarak durum bu" ifadelerini kullandı.



LAVROV-KULEBA GÖRÜŞMESİ

Günlük basın toplantısında gazetecilerin Kremlin'in Lavrov-Kuleba görüşmesinden beklentilerini sorması üzerine Peskov, "Dışişleri bakanlarının yapacağı görüşmeye gelirsek bu, müzakere sürecinin devamıdır, çok önemlidir. Olayların önünden gitmeyelim. Görüşmeyi bekleyelim" yanıtını verdi.