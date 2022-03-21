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Kremlin'den Putin-Zelenski görüşmesi için flaş açıklama

Kremlin'den Putin-Zelenski görüşmesi için flaş açıklama

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 26. güne girilirken Kremlin'den Putin-Zelenski görüşmesine ilişkin açıklama geldi. Kremlin, ''Putin-Zelenski görüşmesi için hala zemin oluşmadı, ilk önce önemli ilerleme sağlanması gerekiyor'' dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor. 

Rusya'nın karadan ilerleyişi durma noktasına gelirken havadan bombardıman ise sürüyor.

Ruslar haftasonu Ukrayna'da hipersonik füze kullanmaya başladı.
Ruslar bir kez daha sesten 5 kat hızlı hipersonik füze kullandığını duyurdu.

Karadeniz ve Hazar'dan da seyir füzeleri atılıyor. Rus ordusu, seyir füzeleriyle askeri tesislerin hedef alındığını açıkladı.

KREMLİN: PUTİN-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ İÇİN ZEMİN OLUŞMADI

Kremlin, “Putin-Zelenski görüşmesi için hala zemin oluşmadı, ilk önce önemli ilerleme sağlanması gerekiyor” dedi.

“Rusya, müzakerelerin hızlı yönetilmesi için ukrayna tarafına göre daha hazır. Ukrayna üzerinde etkisi olan ülkeler, Kiev'in barış müzakerelerinde daha yapıcı olması için çaba harcamalı” diyen Kremlin yönetimi, “Müzakerelerde olması gerektiği kadar ilerleme sağlanamadı” diye konuştu.

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BAŞKENT KİEV'DE PATLAMA SESLERİ

Başkent Kiev, yine Rus füzelerinin hedefi oldu. 

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri Kiev şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev'in Podilskyi semtindeki alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Bilgiler netleşiyor" ifadesi yer aldı.

Mariupol'de de insani dram derinleşiyor. Rus güçlerinin burada da saldırıları devam ediyor. Birlemiş Milletler'e göre, Ukrayna'da 10 milyon kişi evlerini terketmek zorunda kaldı. Bu sivillerden neredeyse 3 buçuk milyonu ülke dışına çıktı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Etiketler kremlin zelenski vladimir putin
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