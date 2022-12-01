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Kripto para milyarderi helikopter kazasında öldü

Kripto para milyarderi helikopter kazasında öldü
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Rus milyarder Vyacheslav Taran, Monaco'ya seyahati sırasında helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Rus kripto para milyarderi Vyacheslav Taran helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

Rus iş insanı Taran dışında helipkopterde bir de 35 yaşındaki pilot bulunuyordu.Taran ve pilot, İsviçre'den Monaco'ya doğru seyahat ederken Fransa-İtalya sınırı yakınlarında helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kazanın ardından Rusya'nın Paris büyükelçiliği de ölümü doğruladı.

Helikopter kazasının henüz nedeni bilinmiyor. Ayrıca, Rus milyarderle seyahat edecek olan bir başka kişinin son anda helikoptere binmekten vazgeçtiği belirtiliyor.

HAYATINI KAYBEDEN ÜÇÜNCÜ KRİPTO MİLYARDERİ

Vyacheslav Taran'ın ölümü son dönemlerde hayatını kaybeden üçüncü kripto milyarderi olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz ekim ayında 30 yaşındaki Tiantian Kullander uykusunda ölü bulunmuştu.

29 yaşındaki Nikolai Mushegian ise CIA ve Mossad'ın kendisini öldüreceğine dair tweet attıktan saatler sonra Porto Riko'da denizde ölü olarak bulunmuştu.

Etiketler kripto para milyarder Vyacheslav Taran helikopter kazası
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