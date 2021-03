''Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın'' talebine protesto

Dakka’da yüzlerce Cemaat-i İslami üyesi, Motijheel bölgesinde bir araya gelerek Hindistan'da "Kuran'dan bazı ayetlerin çıkarılması" için başvuran eski Şii Merkez Kurulu Vakfı Başkanı Waseem Rizvi aleyhinde sloganlar attı.

Bangladeşli protestocular, Hindistan Yüksek Mahkemesinin Kur'an'dan "ayetlerin çıkarılması" talebini reddetmesini ve Rizvi’nin bir milyardan fazla Müslümanın dini duygularını incittiği için yargılanmasını talep etti.

Bangladesh Islami Chhatrashibir (@info_shibir) Dhaka City West branch staged a protest rally in the capital against the writ petition in the Indian High Court seeking cancellation of 26 verses of the Holy Quran.#Shibir @SAyubiOfficial pic.twitter.com/Gyl2hs8dCF