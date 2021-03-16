''Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın'' talebine protesto

Hindistan’da "Kur'an-ı Kerim’den 26 ayetin çıkarılması" talebi, Cemaat-i İslami üyeleri tarafından Dakka’da protesto edildi.

Dakka’da yüzlerce Cemaat-i İslami üyesi, Motijheel bölgesinde bir araya gelerek Hindistan'da "Kuran'dan bazı ayetlerin çıkarılması" için başvuran eski Şii Merkez Kurulu Vakfı Başkanı Waseem Rizvi aleyhinde sloganlar attı.

Bangladeşli protestocular, Hindistan Yüksek Mahkemesinin Kur'an'dan "ayetlerin çıkarılması" talebini reddetmesini ve Rizvi’nin bir milyardan fazla Müslümanın dini duygularını incittiği için yargılanmasını talep etti.

Bangladesh Islami Chhatrashibir (@info_shibir) Dhaka City West branch staged a protest rally in the capital against the writ petition in the Indian High Court seeking cancellation of 26 verses of the Holy Quran.#Shibir @SAyubiOfficial pic.twitter.com/Gyl2hs8dCF — Rashedul Islam (@RIslamOfficial) March 16, 2021



Cemaat lideri Dr. Shafiqur Rahman, AA’ya verdiği demeçte, son 1500 yıldır değişmeden kalan Kuran-ı Kerim’in 26 ayetinin çıkarılması için başvuran Rizvi’nin aşırı cüretkar olduğunu söyledi.

Rahman, "26 ayeti bir kenara bırakın, hiç kimsenin Kuran-ı Kerim’deki tek bir harfi bile değiştirme yetkisi yoktur.’’ ifadesini kullandı.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde eski Şii Merkez Kurulu Vakfı Başkanı ve Bollywood film yapımcısı Waseem Rizvi, 14 Mart'ta, "şiddeti körüklediği" gerekçesiyle "Kur'an'dan bazı ayetlerinin çıkarılması" talebiyle Hindistan Yüksek Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.