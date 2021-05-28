Kuzey Kore'de şoke eden idam kararı... Yüzlerce kişinin önünde kurşuna dizdirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yasadışı müzik ve film sattığı iddia edilen kişiyi 500 kişinin gözü önünde kurşuna dizdirdi.

Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin dünyanın en tartışmalı lideri Kim Jong-un, yine aldığı bir karar ile gündemde.

Geçtiğimiz haftalarda 'Batı modası'na savaş açan ve bu kültürden objelerin giyimini yasaklayan Kuzey Kore'den bir idam kararı geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yasadışı müzik ve film satmak ile suçlanan bir kişinin idam edilmesine karar verdi.

Mirror'da yer alan habere göre, yetkililer Gangwon eyaletindeki infaz sırasında 500 kişilik kalabalığın ön sırasında durmaya zorlandı.

İdam edilen adam 40 gün önce Güney Kore içeriğine sahip CD ve USB'leri gizlice satarken "halk birimi" liderinin kızı tarafından yakalanmıştı.

Bu 'anti-sosyalist eylemler' suçu için için Gangwon eyaletindeki ilk infaz olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz haftalarda 'Kapitalist ürünlere' savaş açan ülkede bu kültürü temsil eden her şey yasaklanmıştı.

Parti gazetesi Rodong Sinmun'da konu ile ilgili yayınlanan yazıda şu ifadeler yer vermişti;

'Tarih bize, eğer kendi yaşam tarzımıza bağlı kalmazsak, bir ülkenin ekonomik ve savunma gücü ne olursa olsun savunmasız hale gelebileceği ve sonunda nemli bir duvar gibi çökebileceği çok önemli bir ders veriyor'

Yazıda 'Kapitalist yaşam tarzının en ufak belirtisine karşı dikkatli olmalı ve onlardan kurtulmak için savaşmalıyız' ifadesi yer almıştı.