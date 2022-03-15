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Lavrov ile Katarlı mevkidaşının görüşmesine damga vuran ayrıntı

Lavrov ile Katarlı mevkidaşının görüşmesine damga vuran ayrıntı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdulrahman Al Sani, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmek için Moskova'ya geldi. Lavrov'un, mevkidaşıyla tokalaşırken elini cebinden çıkartmaması dikkat çekti.

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelecek haberlerde. Üçüncü haftasındaki savaşı durdurmak için pek çok ülke diplomatik adımlar atıyor.

AL SANİ MOSKOVA'YA GİTTİ
O ülkelerden birisi de Katar. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdulrahman Al Sani bu kapsamda Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

LAVROV'UN HAREKETİ GÖRÜŞMEYE DAMGA VURDU
Ukrayna krizinin gölgesinde gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdulrahman Al Sani ve mevkidaşı Sergey Lavrov görüşmesine Lavrov'un hareketi damgasını vurdu. Lavrov mevkidaşını eli cebinde karşıladı. Lavrov tokalaştıkları sırada da bir elini cebinden çıkartmadı.

KAPIDA ATEŞLERİNİ DE ÖLÇTÜRDÜ
Mevkidaşını eli cebinde şekilde karşılayan Lavrov ayrıca kapıda ateşlerini ölçtürdü. Lavrov'un görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

LAVROV MOSKOVA'NIN KATI TUTUMUNU SÜRDÜRDÜ
İki bakanın Ukrayna'daki savaşın yanı sıra ikili ilişkiler hakkında da görüştüğü belirtildi. Al Sani 'Ukrayna'daki krizin hızlı şekilde barış yoluyla çözülmesinden yanayız' mesajını verdi. Lavrov ise "Ukrayna topraklarından Rusya'ya yönelik herhangi bir tehdidin olmaması gerekiyor" sözleri ile Moskova'nın katı tutumunu sürdürdü.

Etiketler rusya sergey lavrov
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