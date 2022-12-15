Lunaparkta dehşet! Halat koptu korku dolu anlar yaşandı
Londra’da bulunan ‘Winter Wonderland’ parkında içinde 2 kişinin bulunduğu Slingshot aletinin halatı kopunca korku dolu anlar yaşandı.
Kasım-Ocak arasında Hyde Park’ta düzenlenen Noel etkinliği için kurulan ‘Winter Wonderland’de yaşanan kazada kapsül, halatın kopması ile havada asılı kalırken içindekilerin herhangi bir yara almadığı belirtildi. Söz konusu anlara ait görüntüler ise tüm Avrupa’da gündem oldu.
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