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Mahkumların ele geçirdiği hapishaneye 11 bin askerle baskın

Mahkumların ele geçirdiği hapishaneye 11 bin askerle baskın
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Venezuela'da suç örgütü tarafından ele geçirilen hapishanelerden birinin kontrolünü sağlamak için 11 bin asker gönderildi.

Venezuela, yıllardır çete üyelerinin elinde bulunan Tocoron hapishanesinin kontrolünü yeniden ele geçirmek için 11 bin asker gönderdi. 

Çete üyelerinin, havuz, gece kulübü ve mini hayvanat bahçesi gibi otel benzeri tesislere sahip olan cezaevinde serbestçe dolaşan 6 bin mahkûmun nakledileceği açıklandı.

Venezuela İçişleri Bakanlığı sosyal medyada hesabından yapılan paylaşımda, hapishaneyi geri alan ve "bir komplo ve suç merkezini" ortadan kaldıran askerler kutlandı.

Özgürlüğe Açılan Pencere (A Window to Freedom) isimli hapishane hakları grubu, cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından 17 yıl hapis cezasına çarptırılan çete lideri Hector Guerrero Flores'in, cezaevinin kapalı bölümüne geçmeden önce hapishaneye rahatça girip çıkabildiğini söyledi. 

Etiketler venezuela hapishane asker
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