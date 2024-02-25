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Markette bıçaklı saldırgan dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Markette bıçaklı saldırgan dehşeti: Ölü ve yaralılar var
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Japonya’nın Sapporo şehrinde bir markette gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 2 yaralandı.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yerel saatle 06.50 sıralarında Sapporo kentindeki bir markete giren erkek bir şüpheli, ekmek bıçağıyla 3 çalışanı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, 43 yaşındaki saldırgan Hirotaka Miyanishi cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 40'lı yaşlarındaki bir erkek market çalışanı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tedavi altına alınan diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler Japonya sappora market
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