Merkel'in danışmanından yıllar sonra gelen itiraf

Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in eski danışmanı Christoph Heusgen'in itiraf gibi sözleri ülkenin gündemine oturdu.

Almanya'da gündem eski Şansölye Angela Merkel.

16 yıl kesintisiz başbakanlık yaptıktan sonra geçen sene aralık ayında görevden ayrılan Merkel’in yıllarca danışmanlığını yapan Christoph Heusgen'in sözleri ülke gündemine adeta bomba gibi düştü.

WELT am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulunan Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Heusgen, 2005-2017 yıllarında danışman olarak görev yaptığı dönemde alınan bazı kararların yanlış olduğunu söyledi.

Rusya politikasında hata yapıldığını itiraf eden eski danışman şu ifadeleri kullandı;

'Her ne kadar Angela Merkel döneminde imza atılan Kuzey Akım 2 projesi sonucu tamamlanan boru hattından doğal gaz akmasa da sonradan bunun bir hata olduğunu gördük.'

Fukuşima’daki nükleer santralda 11 Mart 2011’de meydana gelen kazadan sonra Merkel hükümetinin ülkedeki nükleer santralların kademeli olarak kapatılması kararı aldığını ve bu açığın kapatılması için Moskova ile ‘Kuzey Akım 2’ doğal gaz boru hattı projesine imza attığını söyleyen Heusgen sözlerine şöyle devam etti;

'Rus doğal gazı en hızlı ve en ucuz çözümdü. Hem SPD hem de ekonomi kurum ve kuruluşları bu projeye tam destek verdi. Ancak bu projeye imza atılmasının bir hata olduğunu sonradan anladık.'

2017-2021 yıllarında Birleşmiş Milletler (BM) Almanya Daimi Temsilcisi olarak görev yapan ve geçen yıl Münih Güvenlik Konferansı Başkanlığı’nı üstlenen Heusgen, Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard tankları göndermesini de istedi.

MERKEL'DEN 'PUTİN' İTİRAFI

Geçtiğimiz günlerde Alman yayın kuruluşu Der Spiegel'e konuşan eski Şansölye itiraf gibi açıklamalara imza atmıştı.

2021 yılının yazında Rus lider Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da katılacağı görüşmeler düzenlemeye çalıştığını belirten Merkel, ' Ukrayna konusuyla çok uğraştım. Ama sürpriz olmadı. Minsk Anlaşması aşındı. 2021 yazında başkanlar Biden ve Putin ile görüştüm. Macron ile birlikte AB Konseyi'nde Putin ile bağımsız bir Avrupa tartışma formatı oluşturulmasını istedim. Bazı insanlar buna itiraz etti. Bunu sağlayacak ve onu etkileyecek gücüm yoktu. Sonuçta herkes sonbaharda gideceğimi biliyordu' demişti.

Merkel, Ukrayna'nın işgali öncesinde görevdeyken Rusya'ya karşı izlediği politikayı savunmuş ve Putin'i durdurmaya gücünün yetmediğini söylemişti.

'Putin için sadece güç önemlidir' diyen Merkel, son görüşmelerinde Putin'e Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da eşlik ettiğini belirtti. Eski şansölye daha önce ise her defasında ikili görüşme gerçekleştirdiklerinin altını çizmişti.

PUTİN KÖPEKLE KORKUTMUŞTU

Putin - Merkel ilişkisi epey travmatik başlamıştı. Rusya lideri Putin, Merkel’in köpeklerle arasının iyi olmadığını öğrenmişti.

Merkel’i 10 yıl kadar önce köpek ısırmıştı. Putin de bu zaaftan haberdar olmuş, Merkel’e başbakan olarak Moskova’ya ilk ziyaretinde tüylü köpek oyuncağı hediye etmişti.

Bir yıl sonra ise Putin işi daha da öteye götürüp Merkel’in Soçi ziyaretinde siyah Labrador Koni’yi odaya almıştı. Alman heyeti Merkel’i tedirgin eden bu duruma tepki göstermişti.