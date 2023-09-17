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Miçotakis'ten Türkiye'ye sürpriz teklif

Miçotakis'ten Türkiye'ye sürpriz teklif
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog kanallarının açık olmasının önemine işaret ederek, "Geçmişten gelen sorunların bir anda çözülmesini beklemeyelim. Hangi konuda anlaşamadığımızı medeni bir şekilde uzlaşalım" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bu yıl 87.'si düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı kapsamındaki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki uzlaşmazlıkların çözümü için Uluslararası Adalet Divanı'na gidilmesinin henüz uzak göründüğünü belirten Miçotakis, "Türkiye ile her düzeyde diyalog kanallarının yeniden açılmasının son derece olumlu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile liderler düzeyinde görüşmenin yanı sıra bakanlar ve bakan yardımcıları arasındaki görüşmelerin de önemli olduğunu belirterek, güven artırıcı tedbirler ve pozitif gündemin de görüşülmesinin ikili ilişkiler açısından faydalı olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Batı ile yakınlaşmasında fayda olacağını savunan Miçotakis, Yunanistan'ın son yıllarda, Türkiye-Avrupa yakınlaşmasının Yunanistan ile ilişkilerde normalleşmeden geçtiğini vurgulayan bir dış politika benimsediğini ifade etti.

'GEÇMİŞTEN GELEN SORUNLARIN BİR ANDA ÇÖZÜLMESİNİ BEKLEMEYELİM'

Miçotakis, "Geçmişten gelen sorunların bir anda çözülmesini beklemeyelim ama anlaşmazlık olduğunda hangi konuda anlaşamadığımızı medeni bir şekilde ortaya koymada ve radikal söylemlere yol açmamada uzlaşalım" diye konuştu.

Türkiye ile süregelen sorunların çözümü için girilecek müzakerelerde ödün verilip verilemeyeceği sorulan Miçotakis, "Hiçbir müzakerede hiçbir taraf taleplerinin yüzde 100'ünü elde edemez" dedi.

Etiketler Kiryakos Miçotakis yunanistan Türkiye zeytin dalı teklif
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