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Morga getirilen kişi dirildi! Tüyler ürperten anlar kamerada

Rusya'da öldü sanılarak morga getirilen kişinin ayağa kalktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya'da sosyal medyada paylaşılan ''dirilme'' videosu ülkenin gündemine oturdu. Öldü sanılarak morga getirilen kişinin uyanıp ayağa kalktığı anlar, izleyenleri hayrete düşürdü.

ÖRTÜYÜ KALDIRIP AYAĞA KALKMAYA ÇALIŞTI
Sedye üzerinde beyaz örtü altında yatan cesedin, bir anda canlandığı görüldü. Üzerindeki örtüyü kaldırarak ayağa kalkmaya çalışan Rus, vücudunun kaskatı kesilmesiyle güçlükle hareket edebildi. Ayağa kalktıktan sonra birkaç adım atan adam, daha sonra ise sedyeden destek almaya başladı.

KISA SÜREDE BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ
Akıllara durgunluk veren olay ise sosyal medyayı karıştırdı. Bazı kullanıcılar videonun gerçek olmadığını öne sürerken, kısa sürede hızla yayılan görüntü kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Etiketler rusya morg morgda dirilen adam
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