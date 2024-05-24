Motosiklet kazası geçiren Çekya Devlet Başkanı taburcu oldu

Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel, geçirdiği motosiklet kazasının ardından gözlem altında tutulduğu hastaneden taburcu oldu.

Çekya Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, dün akşam motosiklet kazası geçirerek hafif yaralanan 62 yaşındaki Devlet Başkanı Petr Pavel’in hastaneden taburcu edildiği bildirildi. Açıklamada, "Yaralanma, kapalı arazide sürüş antrenmanı sırasında düşük hızdaki motosikletten düşme sonucu meydana geldi. Planlanan yurt dışı gezisi de dahil olmak üzere gelecek haftanın programı değişmedi" ifadeleri kullanıldı.

MOTOSİKLET TUTKUNU

Dün yapılan açıklamada, Pavel’in motosiklet kullanırken yaralandığı belirtilerek, “Yaraları ciddi değil, ancak hastanede kısa bir gözlem altına alınacak” denilmişti.

Pavel'in önümüzdeki hafta Ürdün'ü ziyaret etmesi ve aynı zamanda Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılması planlanıyor. Eski Çekya Genelkurmay Başkanı ve eski NATO Askeri Komitesi Başkanı olan Pavel, geçtiğimiz yıl devlet başkanlığı koltuğuna otururken, motosiklet tutkusunu sürdürüyor.