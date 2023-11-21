  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Muhalefet Meclis'e sis bombası attı

Muhalefet Meclis'e sis bombası attı

Muhalefet Meclis'e sis bombası attı
Güncelleme:

Arnavutluk Meclisi'nde muhalefet milletvekilleri, ülkenin 2024 bütçesinin ele alındığı oturumda görüşmeleri engelledi. Muhalefet milletvekilleri sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası attı.

Arnavutluk Parlamentosu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında muhalefetteki DP'den bir vekil sis bombası attı. Oturuma açıldıktan 5 dakika sonra ara verilirken bütçe 'prensipte' kabul edildi.

Arnavutluk Meclisinde bütçe görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı, Gerginlik ilk olarak oturum başlamadan önce meclis güvenlik biriminin milletvekillerini kontrolü sırasında yaşandı.

Yangın çıktı

Daha önce de farklı yöntemlerle meclis oturumlarını engelleyen muhalefet milletvekilleri, son olarak oturumda sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası attı. Sis bombasının atılması sonucu genel kurul salonunda küçük çaplı yangın çıktı.

Yaklaşık 5 dakika süren oturumda, 2024 yılı bütçesi üzerinde yapılan oylamada 140 sandalyeli mecliste 73 milletvekili 'evet' oyu kullandı.

Başbakan Edi Rama’nın da yer aldığı oturum, yaşanan gerilim nedeniyle Meclis Başkanı Lindita Nikolla tarafından ertelendi. Meclis'te, 7 milyar euronun üzerinde kamu harcaması öngören 2024 yılı bütçe görüşmelerinin oylamasına daha sonra devam edilecek.

Daha önce benzer gerilimlere sahne olan Arnavutluk Meclisi'nde 8 muhalefet milletvekili meclis çalışmalarından 10 gün uzaklaştırılmıştı.

Etiketler Arnavutluk Meclisi Muhalefet milletvekilleri Arnavutluk Parlamentosu 2024 yılı bütçesi Arnavutluk Sis bombası Muhalefet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
El arabasıyla geldi; villadan çelik kasa çaldı!
Birçok ilde eğitime kar tatili molası verildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: 10 bin polis ve memur alınacak
Kar esareti erken başladı: 142 yerleşim yerinin yolu kapandı
Estetik iddialarını yalanlayan Nesrin Cavadzade fena yakalandı
Dolar, Euro ve altından faiz haftasında rekorlara devam
En düşük emekli maaşı için yeni iddia
Doktorların park kavgası kanlı bitti
Nihal Candan'ın evli olduğu ortaya çıktı
İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler