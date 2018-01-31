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  3. 31 Ocak 2018 23:47

Müslüman Kardeşler'in kurucusunun torunu tecavüzden gözaltında

Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) örgütünün kurucusu olan Hasan el Benna'nın torunu olan Tarık Ramazan, hakkındaki 'tecavüz' iddiaları nedeniyle gözaltına alındı.

Müslüman Kardeşler'in kurucusunun torunu tecavüzden gözaltında
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Oxford Üniversitesi öğretim üyesi ve ilahiyat profesörü Ramazan, hakkındaki tecavüz iddialarının ardından gözaltına alındı.

 Henda Ayari adlı bir kadın, Fransız televizyonu BFMTV'ye verdiği demecinde, Ramazan'ın 2012'de Paris'te bir otelde kendisine "tecavüz" ettiğini iddia etmişti. Ayari'nin ardından adı açıklanmayan ve sonradan Müslüman olduğu belirtilen başka bir kadın da Ramazan'ın 2009'da Lyon'da bir otelde bir otelde kendisine "tecavüz" ettiğini öne sürmüştü. 

Her iki kadınının suçlamalarını dikkate alan Rouen ve Paris polisinin şikayet dilekçelerini adli makamlara iletmesi sonucu Ramazan hakkında Paris'te soruşturma başlatılmıştı.

Oxford Üniversitesi öğretim üyesi ve ilahiyat profesörü olan Ramazan her iki kadının iddiasını da reddetmiş ve bu kadınlara iftira davası açacağını duyurmuştu. 

İngiltere parlamentosu'nda danışma kurulu üyesi

 İsviçre vatandaşı Ramazan, 2009'dan bu yana Oxford Üniversitesi'nde çalışıyor. Ramazan ayrıca İngiltere Parlamentosu'nun dini özgürlükler danışma kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Ramazan iki kadının hakkında tecavüz suçlamalarında bulunmasının ardından izne ayrılmıştı. Oxford Üniversitesi, kararın karşılıklı anlayış içinde alındığını bildirmişti.

 

Müslüman Kardeşler , Hasan el Benna , İhvan-ı Müslimin , Tarık Ramazan
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