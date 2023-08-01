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Myanmar’da eski lider 2 yıl sonra serbest bırakıldı

Myanmar’da eski lider 2 yıl sonra serbest bırakıldı
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Myanmar'da cunta, iki yılı aşkın bir süredir gözetim altında tutulan Aung San Suu Kyi'nin affedildiği açıklandı.

Ülkenin kontrolünü iki yıl önce ele alan Myanmar ordusu, o dönemde tutuklanan eski lider Aung San Suu Kyi’nin affedilerek serbest bırakıldığını duyurdu.

Uluslararası haber ajanslarının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği gelişmede ülkenin eski devlet başkanı Win Myint’in de serbest bırakıldığı belirtildi.

Myanmar devlet medyası tarafından yapılan açıklamada Aung San Suu Kyi’nin 5 suçtan affedileceği belirtildi. 33 yıl hapis cezası alan eski lider geçen hafta cezaevinden başkentte ev hapsine alınmıştı.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI

Nobel Barış Ödülü kazandıktan sonra uluslararası kamuoyunun daha da yakından takip ettiği Aung San Suu Kyi 2021’de tutuklanmış ve hakkındaki iddiaları yalanlamıştı. Aung San Suu Kyi hakkında seçimlere hile karıştırmaktan halkı kışkırtmaya kadar bir dizi suçlama yöneltiliyordu.

78 yaşındakİ Suu Kyi, ilk olarak 1989’da başlayan eylemlerden sonra ev hapsine alınmıştı. 1991 yılında Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Suu Kyi, 2010’da ev hapsinden çıkarılmıştı. 2015’te yapılan seçimlerden zaferle ayrılan Suu Kyi daha sonra askerin müdahalesi sonrasında gözaltına alınmıştı.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan bir kaynak, “Ev hapsinden çıkamayacak” ifadesini kullandı.

Etiketler Aung San Suu Kyi Myanmar nobel ödüllü eski lider
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