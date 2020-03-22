NASA koronavirüs nedeniyle Ay roketi çalışmalarını askıya aldı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yöneticisi Jim Bridenstine, ajansın Ay roketi geliştirilen New Orleans'deki Michoud tesisinde çalışmaların askıya alınacağını ve roket ek motorunun test edildiği Mississippi'deki Stennis Uzay Merkezinin geçici kapatılacağını duyurdu.

Ajansın bu önlemlerinin, NASA'nın Ay'a 2024'te astronot gönderme misyonunun ertelenmesine yol açabileceği belirtildi.

NASA, Ajansın California ve Alabama'daki Ames Araştırma ve Marshall Uzay Uçuş merkezlerinde görevli 2 çalışanda yeni tip koronavirüs tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçildiğini açıklamıştı.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 217'YE ÇIKTI

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybetti, ülkede vaka sayısı 14 bin 366 oldu.

2019'un son aylarında ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya yayılmış durumda. Son olarak Türkiye'de de ortaya çıkan virüs nedeniyle okullara ara verildi ve bazı şirketler evden çalışmaya başladı.

Tüm bunların yanı sıra kafe ve bar gibi sosyal alanlar kapatıldı. Görünüşe göre NASA'da koronavirüs salgınını ciddiye almaya başladı.

17 BİN ÇALIŞANI EVİNE GÖNDERDİ

NASA koronavirüs salgını nedeniyle tüm çalışanlarını eve yolladığını açıkladı. Yani NASA'da çalışan 17 bin kişi evine gönderildi.

Bu olay NASA için ilk kez yaşanıyor. NASA'nın kamu işleri ofisi tarafından gönderilen açıklamada NASA yöneticisi Jim Bridenstine, “Tüm personeller, bir sonraki duyuruya kadar zorunlu tele-çalışmaya geçecekler.

Görev için gerekirse personele yerinde erişim hakkı verilmeye devam edilecek. Bazı çalışanlar KOVID-19 için yaptıkları test sonucu pozitif çıktılar. Virüsün, topluluklarımız arasında daha fazla yayılmasını önlemek için bu önleyici adımı atmamız şart.” dedi.

NASA'da bulunan onaylı koronavirüs vakaları Mountain View, California’daki Ames Araştırma Merkezi ve Alabama Huntsville’deki Marshall Uzay Uçuş Merkezi’nde bulunuyor.

koronavirüsün önüne geçmek için oluşturulan 'Aşama 3' planı devreye sokuldu. Bu planın son aşaması olan 'tüm tesislerin kapatılması' şu anda gerçekleşti.