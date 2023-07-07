NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye ve İsveç açıklaması

11-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek kritik NATO Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

Tüm dünyanın gözleri, 11-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek kritik NATO Zirvesi'ne çevrilmiş durumda. Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken Litvanya'nın başkenti Vilnius'da yapılacak toplantının ana gündem maddesi ise İsveç'in ittifaka üye olması olacak.



"GÖRÜŞ AYRILIKLARI DEVAM EDİYOR"

Türkiye, İsveç'in teröre verdiği destek nedeniyle ittifaka üye olmasına itiraz ediyor. Yapılan görüşmelerde Türkiye ve İsveç'in ilerleme kaydettiği ancak görüş ayrılıklarının devam ettiği belirtildi.

"HALA KAPATILMASI GEREKEN MESAFELER VAR"

Konuyla ilgili son açıklama NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten geldi. Stoltenberg, "NATO üyeliği konusunda Türkiye-İsveç arasında hala kapatılması gereken mesafeler var" dedi.