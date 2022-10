NATO'dan ''ay yıldızlı'' paylaşım

NATO tarafından her yıl düzenlenen nükleer caydırıcılık tatbikatı 'Steadfast Noon' son sürat devam ediyor.

NATO’nun nükleer caydırıcılık tatbikatına 14 ülkeden dördüncü ve beşinci nesil savaş uçaklarının yanı sıra gözetleme, tanker ve çeşitli tiplerde 60 uçak katılıyor.

Türkiye'nin de yer aldığı tatbikattan yeni kareler paylaşan NATO paylaşımında Türk pilota da yer verdi.

NATO Müttefik Hava Komutanlığının (AIRCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda aralarında Türk Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağın bulunduğu bazı savaş uçaklarının fotoğraflarına da yer verildi.

Paylaşılan fotoğraflardan birinde ay yıldız desenli kask takmış bir Türk savaş uçağı pilotu da yer aldı.

Allied Air Forces are currently exercising nuclear deterrence capabilities involving dozens of aircraft over north-western Europe. #NATO exercise #SteadfastNoon is a routine annual training activity. It involves 14 countries and more than 60 aircraft of various types pic.twitter.com/Q32a6gsEmj