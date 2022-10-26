NATO'dan ''ay yıldızlı'' paylaşım

NATO, '''Steadfast Noon'' adlı nükleer caydırıcılık tatbikatından fotoğraflar paylaştı. Paylaşılan fotoğraflardan birinde ay yıldız desenli kask takan Türk savaş uçağı pilotu da yer aldı.

NATO tarafından her yıl düzenlenen nükleer caydırıcılık tatbikatı 'Steadfast Noon' son sürat devam ediyor.

NATO’nun nükleer caydırıcılık tatbikatına 14 ülkeden dördüncü ve beşinci nesil savaş uçaklarının yanı sıra gözetleme, tanker ve çeşitli tiplerde 60 uçak katılıyor.

Türkiye'nin de yer aldığı tatbikattan yeni kareler paylaşan NATO paylaşımında Türk pilota da yer verdi.

NATO Müttefik Hava Komutanlığının (AIRCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda aralarında Türk Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağın bulunduğu bazı savaş uçaklarının fotoğraflarına da yer verildi.

Paylaşılan fotoğraflardan birinde ay yıldız desenli kask takmış bir Türk savaş uçağı pilotu da yer aldı.

Allied Air Forces are currently exercising nuclear deterrence capabilities involving dozens of aircraft over north-western Europe. #NATO exercise #SteadfastNoon is a routine annual training activity. It involves 14 countries and more than 60 aircraft of various types pic.twitter.com/Q32a6gsEmj — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) October 25, 2022

Tatbikata dördüncü ve beşinci nesil savaş uçakları, gözetleme, tanker ve çeşitli tiplerde 60 uçak katılıyor. ABD’nin B-52 uzun menzilli bombardıman uçaklarının da bulunduğu tatbikatta gerçek mühimmat kullanılmayacağı belirtilmişti.

Belçika, İngiltere ve Kuzey Denizi semalarında 17-30 Ekim tarihleri arasında sürecek olan tatbikata ilişkin açıklama yapan NATO şu ifadelere yer vermişti;

'NATO'nun haziran ayında Madrid Zirvesi'nde müttefik liderler tarafından kabul edilen yeni stratejik konseptinin 'NATO'nun nükleer kapasitesinin temel amacının barışı korumak, tehdidi önlemek ve saldırganlığı caydırmak' olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Nükleer silahlar var olduğu sürece NATO nükleer bir ittifak olarak kalacaktır. NATO'nun hedefi herkes için daha güvenli ve nükleer silahların olmadığı bir Dünya.'

Steadfast Noon tatbikatı her yıl farklı bir NATO ülkesinin ev sahipliğinde düzenleniyor.