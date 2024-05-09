Netanyahu bu sefer de ABD'ye rest çekti

İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden yönetiminin silah sevkiyatını kısmen durdurma kararı sonrası "gerekirse yalnız kalırız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Refah saldırısı nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ın, bu ülkeye silah göndermeyi durduracaklarına yönelik açıklamasına karşı "Yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız" sözlerini kullandı.

ABD'nin İsrail'e yüksek infilak gücündeki bomba ve top mermilerini göndermeyi askıya alması ve Biden'ın, İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda silah sevkiyatını durduracaklarına yönelik açıklaması kamuoyunda büyük yankı uyandırırken Netanyahu, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.

HOLOKST PAYLAŞIMINI BİR KEZ DAHA PAYLAŞTI: GEREKİRSE YALNIZ KALIRIZ

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmayan İsrail Başbakanı, ülkesinde 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen Yahudi Soykırımı (Holokost) anma günündeki konuşmasını sosyal medya üzerinden bir kez daha paylaştı.

Netanyahu, Holokost katliamını hatırlattığı paylaşımında dünyadaki büyük liderlerin Holokost’ta kenarda öylece durduklarını hatırlattı ve “Biz kendimizi korumazsak, kimse bizi korumaz” sözlerini kullandı.

Netanyahu geçmiş tarihli paylaşımını ”Yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız" cümlesiyle sonlandırmıştı.

HERZOG'DAN UYARI

Bu arada İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’tan kritik bir çağrı geldi. Herzog hükümet yetkililerine, Refah'a kapsamlı saldırı olması durumunda İsrail'e silah sevkiyatını durduracağını açıklayan ABD Başkanı Biden hakkında "sorumsuz açıklamalar" yapmamalarını istedi.

İsrail Cumhurbaşkanı, ülkesinin, başta en büyük müttefiki ABD olmak üzere müttefiklerine teşekkür etmesi gerektiğine dikkat çekerek, "İsrail devletinin büyük dostu olan ve bunu savaşın ilk gününden bu yana kanıtlayan Başkan Biden'a teşekkür etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

İsrailli yetkililerin Biden'ı eleştiren söylemlerine ilişkin Herzog, "İsrail devletinin ulusal güvenliğine, çıkarlarına zarar veren sorumsuz ve aşağılayıcı açıklama ve sosyal medya paylaşımlarından hepimiz kaçınmalıyız" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, CNN kanalına verdiği röportajda hem Gazze'deki duruma hem İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, İsrail’in Refah’a girmesi durumunda Refah’ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğini açıkça belirttiğini ifade etmişti.