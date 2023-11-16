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O ülkede dehşet! Kömür şirketine ait binada yangın: 26 ölü, 38 yaralı

O ülkede dehşet! Kömür şirketine ait binada yangın: 26 ölü, 38 yaralı
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Çin’in kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Lüliang kentindeki bir kömür madeni şirketine ait binada çıkan yangın sonucunda 26 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in Lüliang kentindeki bir kömür madeni şirketinin binasında çıkan yangında 26 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Çin'in Shanxi eyaletinde bulunan Lüliang kentindeki Yongju Coal şirketine ait 4 katlı binada yerel saatle 06.50’de yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kurtarma çalışmalarının ardından 64 kişi hastaneye kaldırılırken, 26’sı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 38 kişinin ise tedavisi sürüyor.

8 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangının nedeninin belirlenmesi amacıyla ekip kurulduğu bilgisi paylaşıldı. Lüliang itfaiyesi alevler yaklaşık 8 saat sonra söndürebildi. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’ne katılmak üzere ABD’de bulunan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ilgili birimlere talimat göndererek yetkililerden yaralıların tedavisi için her türlü çabanın gösterilmesini ve olayın nedeninin en kısa sürede tespit edilerek sorumluların bulunmasını istedi.

Xi Jinping, tüm bölgelerin ve ilgili birimlerin yangından ders alması gerektiğini, kilit endüstrilerdeki potansiyel risklerin araştırılması ve insanların can ve mal güvenliğinin korunması için çaba harcanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Etiketler yangın kömür çin çinde yangın
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