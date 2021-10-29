O ülkede ilk koronavirüs vakası tespite edildi

Ada ülkesi Tonga, Yeni Zelanda'dan gelen bir yolcunun test sonucunun pozitif çıkmasıyla ilk koronavirüs vakasını bildirdi.

Fiji'nin doğusunda, Yeni Zelanda'nın kuzeyinde yer alan ada ülkesi Tonga'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Tonga Başbakanı Pohiva Tu'i'onetoa yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'dan gelen 215 kişinin arasında yer alan ve otel karantinasında bulunan bir yolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Yeni Zelandalı sağlık yetkilileri de Tonga'ya seyahat eden kişinin iki doz aşı yaptırdığını, konuyla önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı verebilmek için Tongalı meslektaşlarıyla birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Yaklaşık 106 bin nüfusu bulanan Tonga'da halkın yaklaşık yüzde 31'i tamamen aşılanırken, yüzde 48'i ise en az bir doz aşı yaptırdı.