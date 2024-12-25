Obama, bir Türk kadın yazarın kitabını tavsiye etti

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, geleneksel hale gelen yılın kitap tavsiye listesinde bir Türk kadın yazarın kitabına da yer verdi.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, sosyal medya hesabından kitap önerisinde bulundu. Obama'nın önerdiği kitap listesinde Ayşegül Savaş'ın 'The Anthropologists' romanı da yer alıyor.

Paylaşımında "Yıllık favori kitap, film ve müzik listemi paylaşmak için her zaman sabırsızlanıyorum. Bugün, okumayı bitirdikten uzun süre sonra bile aklımda kalan bazı kitapları paylaşarak başlayacağım" ifadelerini kullanan Obama, her yıl en sevdiği kitap, film ve müzikleri sosyal medya hesabından paylaştığını belirtti.

Obama önerdiği kitapların listesini paylaşırken, listesinde Türk yazar Ayşegül Savaş'ın The Anthropologists kitabı da yer aldı.

Eserlerini İngilizce kaleme alan ve üç romanı bulunan Savaş'ın kitabının Türkçe baskısı bulunmuyor. Ailesiyle birlikte erken yaşta yurtdışına taşınan ve Danimarka’da Vermont’ta Middlebury Üniversitesi’nde gördüğü eğitimin ardından San Francisco Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Savaş'ın 3 romanı bulunuyor.