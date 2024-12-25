  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Obama, bir Türk kadın yazarın kitabını tavsiye etti

Obama, bir Türk kadın yazarın kitabını tavsiye etti

Obama, bir Türk kadın yazarın kitabını tavsiye etti
Güncelleme:

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, geleneksel hale gelen yılın kitap tavsiye listesinde bir Türk kadın yazarın kitabına da yer verdi.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, sosyal medya hesabından kitap önerisinde bulundu. Obama'nın önerdiği kitap listesinde Ayşegül Savaş'ın 'The Anthropologists' romanı da yer alıyor.

Paylaşımında "Yıllık favori kitap, film ve müzik listemi paylaşmak için her zaman sabırsızlanıyorum. Bugün, okumayı bitirdikten uzun süre sonra bile aklımda kalan bazı kitapları paylaşarak başlayacağım" ifadelerini kullanan Obama, her yıl en sevdiği kitap, film ve müzikleri sosyal medya hesabından paylaştığını belirtti.

Obama önerdiği kitapların listesini paylaşırken, listesinde Türk yazar Ayşegül Savaş'ın The Anthropologists kitabı da yer aldı.

Eserlerini İngilizce kaleme alan ve üç romanı bulunan Savaş'ın kitabının Türkçe baskısı bulunmuyor. Ailesiyle birlikte erken yaşta yurtdışına taşınan ve Danimarka’da Vermont’ta Middlebury Üniversitesi’nde gördüğü eğitimin ardından San Francisco Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Savaş'ın 3 romanı bulunuyor.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, geleneksel hale gelen yılın kitap tavsiye listesinde bir Türk kadın yazarın kitabına da yer verdi.

 

Etiketler barack obama kitap kitap önerisi tavsiye kitap tavsiyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mine Tugay kendisini eleştiren takipçilerine tek tek tepki gösterdi Mine Tugay kendisini eleştiren takipçilerine tek tek tepki gösterdi Üç kuruşluk asgari ücret zammı sonrası uzman isim 2025 emekli maaş zammını açıkladı Üç kuruşluk asgari ücret zammı sonrası uzman isim 2025 emekli maaş zammını açıkladı Sürekli arıza yapan 0 km motosikletini bayinin önünde ateşe verdi Sürekli arıza yapan 0 km motosikletini bayinin önünde ateşe verdi Üç kuruşluk asgari ücret zammını A Haber bile beğenmedi! Üç kuruşluk asgari ücret zammını A Haber bile beğenmedi! Gelin Evi yarışmacısından asgari ücret zammı depremine ara verdiren hamle Gelin Evi yarışmacısından asgari ücret zammı depremine ara verdiren hamle Kazakistan'da yolcu uçağı düştü... Kaza anı kamerada! Kazakistan'da yolcu uçağı düştü... Kaza anı kamerada! Beklentinin altında kalan asgari ücret için ekonomistler ne dedi Beklentinin altında kalan asgari ücret için ekonomistler ne dedi Yüzde 30'luk zam sonrası bakanlıktan işletmelere asgari ücret uyarısı Yüzde 30'luk zam sonrası bakanlıktan işletmelere asgari ücret uyarısı Türkiye'nin en uzun süren tapu davasından karar çıktı Türkiye'nin en uzun süren tapu davasından karar çıktı İstanbul'da korkutan patlama: Bir apartmanın duvarı yıkıldı İstanbul'da korkutan patlama: Bir apartmanın duvarı yıkıldı
Muğla'da düşen ambulans helikopterde fatura pilota kesildi Muğla'da düşen ambulans helikopterde fatura pilota kesildi Okul servisi ile tır çarpıştı... 8 öğrencinin durumu ağır ağır Okul servisi ile tır çarpıştı... 8 öğrencinin durumu ağır ağır Bankalarda para yatırma işlemlerine ''paranın kaynağı'' zorunluluğu başlıyor Bankalarda para yatırma işlemlerine ''paranın kaynağı'' zorunluluğu başlıyor Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem Yağışlar Türkiye'yi sardı... Meteoroloji'den çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı Yağışlar Türkiye'yi sardı... Meteoroloji'den çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı AK Parti'ye katılacak milletvekilleri belli oldu! İşte o isimler... AK Parti'ye katılacak milletvekilleri belli oldu! İşte o isimler... Yılbaşı öncesi alkollü içkilere dev zam! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı... Yılbaşı öncesi alkollü içkilere dev zam! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı... tv100’de deprem: Gürkan Hacır ve Barış Yarkadaş’la yollar ayrıldı tv100’de deprem: Gürkan Hacır ve Barış Yarkadaş’la yollar ayrıldı Kamuda iş hayali kuranlara müjde: Bakanlıkların personel alım ilanlar açıldı Kamuda iş hayali kuranlara müjde: Bakanlıkların personel alım ilanlar açıldı Ambulans düşmanı iş başında: 74'üncü kez ambulansa saldırdı Ambulans düşmanı iş başında: 74'üncü kez ambulansa saldırdı