Okul çıkışında izdiham: 14 öğrenci hayatını kaybetti

Kenya'da bir ilkokulda öğrencilerin okul çıkışı sırasında izdiham yaşandı. Yaşanan olayda 14 öğrenci hayatını kaybederken 40 öğrencinin de yaralandığı açıklandı. Kenya Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralı öğrencilerin durumunun ağır olduğu belirtildi.

14 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin kuzeybatısındaki Kakamega bölgesinde bir ilkokulda öğrencilerin çıkışı sırasında izdiham meydana geldi. Kenya Eğitim Bakanı George Magoha, olayda 14 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 40 öğrencinin yaralandığını açıkladı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

İzdihamda yaralı öğrencilerden bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Kenya Eğitim Bakanı George Magoha, ölen öğrencilerin ailelerine baş sağlığı diledi.

OKUL MERDİVENİNİN ÇÖKTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Bazı yerel kaynaklar izdihamın okul merdiveninin çökmesi sonucu meydana geldiğini iddia ederken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.