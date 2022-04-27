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Okul servisinde dehşet anları! Havaya savruldular

ABD’nin New Mexico eyaletinde sokakta yarış yapan araçlardan birinin okul otobüsüne çarpması sonucu 7 öğrenci hastanelik oldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD’nin New Mexico eyaletinde sokak yarışı yapan iki araç faciaya yol açtı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, araçlardan biri seyir halindeki bir okul otobüsüne çarptı. Otobüs yan yatarken, öğrenciler de koltuklarından fırladı. Büyük korku yaşayan 23 öğrenciden 7’si hastaneye kaldırıldı, 2’sinde ciddi şekilde yaralanmalar olduğu öğrenildi.

23 Şubat’ta meydana gelen, görüntüleri kamuoyuyla geçtiğimiz günlerde paylaşılan kazaya yol açan araçlardan birinin sürücüsü 49 yaşındaki Mario Perez’in iki kez "ağır bedensel zarar vermekle" suçlandığı açıklandı. Perez’in başka bir araç ile yarıştığı, kazaya neden olan diğer aracın sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı ve polisin arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İHA

Etiketler abd okul otobüsü kaza
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