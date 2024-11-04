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Ölü sayısının 200'ü aştığı İspanya'da Kral'a ve Başbakan'a çamurlu saldırı

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İspanya'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 200'ü aşarken, sel bölgesi Valencia'yı ziyaret eden İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Sanchez tepkili vatandaşların yoğun protestosuyla karşılaştı. Kral ve Başbakan'a çok ağır tepki gösteren Valencialılar Kral Felipe’ye çamur fırlattı, Başbakan Saznchez’in aracına zarar verdi.

İspanya’da sel felaketinin yaşandığı Valencia bölgesini ziyaret eden İspanya Kralı Felipe’ye çamurlu saldırı düzenlendi. Kral Felipe ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez’in de aracına zarar verildi.

İspanya'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 200'ü aşarken, sel bölgesi Valencia'yı ziyaret eden İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Sanchez tepkili vatandaşların yoğun protestosuyla karşılaştı. Kral ve Başbakan'a çok ağır tepki gösteren Valencialılar Kral Felipe’ye çamur fırlattı, Başbakan Saznchez’in aracına zarar verdi.

İspanya’da sel felaketinin yaşandığı Valencia bölgesini ziyaret eden İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez, halk tarafından protesto edildi. Paiporta ziyareti sırasında bölge halkı “Katiller, katiller” sloganı atarken, bazı kişiler ise Kral Felipe’nin üzerine çamur fırlattı. Kral Felipe’yi korumak için korumaları şemsiye açtı. Kral Felipe ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez bölgeyi terk ettiği sırada ise bir grup bulunduğu araca saldırdı. Bölge halkı, sel felaketinin önlenebileceğini ve ekiplerin müdahalede geç kaldığını ifade ederken, merkezi hükümet halka uyarıda bulunmanın bölgesel yetkililerin sorumluluğunda olduğunu açıkladı.

İspanya'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 200'ü aşarken, sel bölgesi Valencia'yı ziyaret eden İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Sanchez tepkili vatandaşların yoğun protestosuyla karşılaştı. Kral ve Başbakan'a çok ağır tepki gösteren Valencialılar Kral Felipe’ye çamur fırlattı, Başbakan Saznchez’in aracına zarar verdi.

Sel felaketinin ardından arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, can kaybı 217’ye yükseldi. Neredeyse tüm can kayıpları Valencia’da yaşanırken, 60’tan fazla can kaybı ise Valencia’da yer alan Paiporta’da kayda geçti.

İspanya'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 200'ü aşarken, sel bölgesi Valencia'yı ziyaret eden İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Sanchez tepkili vatandaşların yoğun protestosuyla karşılaştı. Kral ve Başbakan'a çok ağır tepki gösteren Valencialılar Kral Felipe’ye çamur fırlattı, Başbakan Saznchez’in aracına zarar verdi.

İspanya’daki sel felaketi, 1967 yılında Portekiz’de en az 500 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin ardından Avrupa'da tek bir ülkede yaşanan en büyük sel felaketi olarak kayıtlara geçti.

İspanya'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 200'ü aşarken, sel bölgesi Valencia'yı ziyaret eden İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Sanchez tepkili vatandaşların yoğun protestosuyla karşılaştı. Kral ve Başbakan'a çok ağır tepki gösteren Valencialılar Kral Felipe’ye çamur fırlattı, Başbakan Saznchez’in aracına zarar verdi.

 

İHA

Etiketler ispanya Kral saldırı başbakan ispanya kralı ispanya başbakanı
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