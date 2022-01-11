Omicron varyantına özel aşı için tarih verildi

ABD'li Pfizer ile Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in Almanya'da kurduğu BioNTech, Omicron varyantına karşı Mart ayına kadar yeni bir aşı geliştirileceğini açıkladı.

Biyoteknoloji ve ilaç şirketleri Omicron varyantıyla savaş için harekete geçti… Dün Moderna CEO’su Stephane Bancel’in, “Omicron varyantına karşı koruma sağlayan aşı için çalışmalar devam ediyor” açıklamasından sonra Pfizer ve BioNTech’ten de yeni bir açıklama geldi.

Türkiye’de de kullanılan Comirnaty isimli aşıyı üreten Pfizer/BioNTech, bir hibrid aşı geliştirdiklerini duyurdu. Açıklamayı ortaklığın Pfizer tarafı yaptı. Yapılan açıklamada orijinal formül ile birlikte Omicron varyantına karşı geliştirilen yeni bir formülün bir arada kullanılacağı belirtildi.

Pfizer CEO’su Albert Bourla, katıldığı bir konferansta Mart ayında aşının tamamlanabileceğini söyledi. Bourla, “Pfizer, Mart ayında ABD’li yetkililerle masaya oturarak bu modifiye edilmiş aşının onayı için görüşebilecek ve pazara sunulabilecek. Üretime başladık” dedi.

“İKİ DOZ AŞI YETERSİZ”

Öte yandan Bourla, iki doz aşının Omicron varyantına karşı etkisiz olduğunu söyledi. Bourla, “Üç doz aşı olunması ölüme karşı çok iyi bir koruma sağlıyor ve hastaneye kaldırılacak kadar ağır hasta olunmasına karşı da büyük bir koruma sağlıyor. İki doz aşı Omicron varyantına karşı yeterli değil” dedi.

Bourla ayrıca önceki varyantlara göre Omicron varyantını hedeflemenin çok daha zor olduğunu duyurdu.

KASIM AYINDA ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Pfizer ve BioNTech, mRNA teknolojisini kullanarak 1 yıldan kısa bir süre içinde corona virüsüne karşı bir aşı geliştirmeyi başarmıştı. Kasım ayının sonunda ise iki şirket Güney Afrika’da tespit edilen ve Covid-19’un en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantına özel bir aşı için çalıştıklarını duyurmuştu.

Bourla, “BioNTech ile birlikte daha farklı doz seviyeleri ve dozaj takvimlerini değerlendiriyoruz. Ayrıca mRNA teknolojisini diğer alanlarda da kullanmak istiyoruz” ifadesini kullandı.