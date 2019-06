Öpüşmediler diye saldırıya uğradılar !

İngiltere'nin başkenti Londra'da eşcinsel bir çift, bindikleri otobüste bir grup erkeğin saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar öpüşmelerini istediği çift bunu yapmayınca iki kadını darp etti. Londra polisi saldırganlar hakkında soruşturma başlattı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan saldırıyı "iğrenç ve kadın düşmanı" olarak niteleyerek kınadı.

This is appalling. Everyone has the right to love and I was proud to support equal marriage. Any Government I lead will support people’s right to love, life and happinesshttps://t.co/TeAxLuh4CA