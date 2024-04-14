Orta Doğu yangın yeri: Birçok ülke hava sahasını kapattı

İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği dron saldırılarının ardından Orta Doğu'da birçok ülke hava sahalarını kapattı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan çok sayıda insansız hava aracının (İHA) İsrail'e doğru ilerlediğini duyurdu. İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Orta Doğu'da birçok ülke hava sahasını kapattı.

LÜBNAN

Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yaşanan bölgesel gelişmelerin ardından ülke hava sahasının gelen, giden ve transit tüm uçaklara geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, kapatma kararının tedbir amacıyla alındığı ve yerel saatle 01.00'den Pazar günü 07.00'ye kadar geçerli olacağı belirtildi.

IRAK

Irak Sivil Havacılık Otoritesi, hava sahasının 05.30'a kadar tüm yönlere ve transit uçaklara geçici olarak kapatılacağını duyurdu.

ÜRDÜN

Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamada, Ürdün hava sahasının yerel saatle 23.00'ten itibaren gelen, giden ve transit tüm uçuşlara "birkaç saat" kapatılacağı duyuruldu. Açıklamada, bu uygulamanın, gelişmelere göre güncellenip kontrol edileceği belirtildi.



İRAN'DAN UYARI

İran medyasında yer alan haberlere göre İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani,ülkesine yönelik saldırılara karşı uyarılarda bulundu. İranlı Bakan, "İsrail'in İran'a saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkeler, kararlı cevabımızı alacaktır." dedi.

THY SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

İran'ın İsrail’e karşı başlattığı dron saldırılarının ardından Lübnan, İran, Irak, Ürdün gibi birçok ülkenin hava sahasının kapatmasının ardından Türk Hava Yolları (THY) bu ülkelere yapacağı uçuşları iptal etti.

Edinilen bilgiye göre, İran ile İsrail arasında yaşanan gerginliğin ardından THY, İstanbul-Amman, Tahran-İstanbul, Meşhed-İstanbul, İsfahan-İstanbul, Şiraz-İstanbul, Bağdat-İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen-Necef ve İstanbul-Erbil seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. Saldırıların ardından bazı ülkelerin hava sahasını kapatmasından dolayı havalimanlarına iniş yapamayan AJet’in İstanbul Sabiha Gökçen-Damman uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’na, Ajet’in İstanbul Sabiha Gökçen-Riyad uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na, THY’nin İstanbul-Şiraz ve İstanbul Meşhed seferini yapan uçakları Erzurum’a, THY’nin İstanbul-Bağdat seferini yapan uçağı Diyarbakır’a, THY’nin İstanbul-Dubai seferini yapan kargo uçağı İstanbul’a, AJet’in İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na, THY’nin İstanbul –İsfahan seferini yapan uçağı Elazığ’a, THY’nin İstanbul-Tahran uçağı İstanbul’a, THY’nin İstanbul-Karaçi seferini yapan uçağı İstanbul’a, THY’nin Kuala Lumpur-İstanbul uçağı Dubai’ye yönlendirildi.