5 Arap ülkesi Türkiye'ye karşı ittifak oldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına ABD’de lobi faaliyetleri yürüten Lübnan asıllı iş adamı George Nader’in, 2015’te Kızıldeniz’de bir yatta beş Arap liderle gizli toplantı yaptığı ortaya çıktı. Londra merkezli “Middle East Eye” sitesinin haberine göre Nader, Arap liderlere “Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği'nin yerini alacak, Libya ile birlikte 6 ülkenin bir araya gelmesiyle bölgesel yeni bir oluşum” teklifinde bulundu. Kısa süre önce hakkındaki pedofili iddiaları ile gündeme gelen Nader, konuşmasında “bu yeni oluşumun Türkiye ve İran’ın nüfuzuna karşı bölgede ABD yönetimi tarafından itibar görecek bir güç haline gelebileceğini” öne sürdü.

ÜRDÜN KRALI YATTAYDI

Toplantıya o dönem Suudi Arabistan Veliaht Prensi Yardımcısı olan Muhammed bin Selman, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Mısır cunta lideri Abdülfettah es-Sisi, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad el Halife ve geçtiğimiz günlerde Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını iptal eden Ürdün Kralı 2. Abdullah katıldı. Nader’in adı anılan liderlere “teklifini kabul etmeleri halinde Washington yönetimine bu yönde baskı uygulayacağını” söylediği belirtildi.

VELİAHT İLANI BEKLENDİ

Muhammed bin Selman, gizli toplantının yapıldığı tarihlerde veliaht prens ilan edilmemişti. Selman’ın siyasi kariyeri, babasının 2015’te tahta çıkmasından sonra istikrarlı bir şekilde hızla yükseldi. 2017’de veliaht ilan edilen Selman fazla güç ele geçirerek tüm rakiplerini saf dışı etti. Şu an babasının sadece bir adım gerisinde olan Selman’ın veliaht ilan edilmesiyle Türkiye karşıtı eksen 2018’de yeniden masaya sürüldü. Öte yandan Türkiye karşıtı eksen teklifi, 15 Aralık 2015’te Suudi Arabistan tarafından gündeme getirilen İslam Ordusu’nun kurulması planlarıyla uyuşmuyordu. Türkiye’nin de davet edildiği oluşumun zaman içerisinde profilini düşürmesiyle Riyad’ın bu planı kabullenmesi kolaylaştı.