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  4. 10 Mayıs 2017 18:58

ABD hangi silahları verecek ? Rus basını açıkladı

Rus basını, ABD'nin YPG'ye vereceği silahlar hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

ABD hangi silahları verecek ? Rus basını açıkladı
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Rus haber ajansı Sputnik, ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye havan mermileri, ısı güdümlü füzeler, doçka ağır makineli tüfekler, otomatik silahlar, ağır otomatik silahlar, zırhlı araçlar ve tanklar vereceğini iddia etti.

ABD'nin YPG'ye ağır silahlar vereceğinin ortaya çıkması Türkiye'nin büyük tepkisini çekmişti.

Rus basınından konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.  Sputnik'in haberinde ABD havan mermileri, ısı güdümlü füzeler, doçka ağır makineli tüfekler, otomatik silahlar, ağır otomatik silahlar, zırhlı araçlar ve tanklar vereceği iddia edildi.

Sputnik haberini terör örgütünün Suriye uzantısı YPG'den yetkili olduğu öne sürülen bir isme dayandırdı. Haberde ABD'nin silahların kullanımı için YPG'lilere danışmanlık hizmeti vereceği iddia edildi. 

ABD'NIN YARDIMINA TÜRKİYE TEPKİLİ

Türkiye, terör örgütü YPG'nin Rakka operasyonuna katılmasına karşı. ABD'nin Türkiye'nin itirazlarına rağmen YPG'ye ağır silah yardımında bulunmasına hükümetten tepki geldi. 

Son olarak Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Terör örgütüne ağır silah verilmesi başlı başına bir kriz. Bunun bölgede vahim sonuçlara neden olacağını biliyoruz. Bunun olumsuz sonuçları bütün dünyayı etkiler. Türkiye’nin oyunu tek başına değiştirme gücü yok ama çıkarlarını koruma gücü var" dedi.

Sputnik

silah , rusya , zırhlı araç , füze , ağır silah , abd , ypg , pkk