Esad'dan flaş saldırı iddiası

Suriye'de Esad rejimi, Şam ve Humus'taki hava üslerine füze saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Suriye'deki Beşar Esad rejimi, başkent Şam ve Humus'ta bulunan iki hava üssünün hedef alındığını ileri sürdü.



Esad rejiminin resmi haber ajansı SANA'nın iddiasına göre, gece yarısından sonra Humus ili semalarına kime ait olduğu bilinmeyen füzeler girdi.

SANA, füzelerin hava savunma sistemince düşürüldüğünü iddia etti.



Rejim ordusuna yakın kaynaklar da Şam'daki Dumeyr askeri hava üssünün de hedef alındığını, füzelerin çoğunun düşürüldüğünü öne sürdü.



Esad rejimin ablukada tuttuğu Doğu Guta’daki Duma beldesinde 78 sivili öldürdüğü kimyasal silah saldırısının ardından ABD, İngiltere ve Fransa, geçen cumartesi rejime ait Şam, Humus ve Halep’teki üsleri vurmuştu.



Rejim, 14 Nisan'daki saldırıların ardından da hava savunma sisteminin füzelerin çoğunu düşürdüğünü iddia etmişti.