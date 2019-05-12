Esad'tan sürpriz Erdoğan çıkışı

8 Mayıs Çarşamba günü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Cumhurbaşkanlığı makamında gazetecilerle ve yazarlarla özel ve basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade eden Yuva, Esad'ın Türkiye ile ilgili söylediği sözlere yer verdi.

Esad'ın, "Türkiye ile işbirliğine açığız" dediğini ifade eden Yuva, aynı zamanda Esad'ın, "Suriye çıkarlarına uygunsa ve egemenliğine helal gelmeyecekse Erdoğan ile de görüşülebilir" ifadelerini kullandığını da aktardı.

Suriye lideri Esad'ın 8 Mayıs Çarşamba günü gazetecilerle ve yazarlarla özel ve basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdiğini belirten Yuva, Esad'ın bu toplantıda Türkiye ile ilgili soruya şu yanıtı verdiğini aktardı:

"Türkiye önemli bir ülkedir ve Türkiye ile işbirliğine açığız. Suriye çıkarlarına uygunsa ve egemenliğine helal gelmeyecekse Erdoğan ile de görüşülebilir. Türkiye tarafı ile sadece Rusya ve İran üzerinden görüşmüyoruz. Türk ve Suri subayları, birçok noktada buluştu ve görüştü. Bu görüşmelerin en önemlisi Kesab’da (Hatay Yayladağı Hudut Kapısı-Lazkiye Kesab Hudut Kapısı) gerçekleşti. Suri heyeti MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Tahran’da görüştü. Türk subayları ülkemizde olup bitenle ilgili Türk siyasetçilerden daha duyarlı ve anlayışlı. Erdoğan hükümetinde Suriye konusu ile ilgili ciddi fikir ayrılıkları var."