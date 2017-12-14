Hamas 30. yılını kutluyor !

Kudüs için direniş çağrıları devam ediyor.İsmail Heniyye bugün Hamas'ın 30. yılı etkinlikleri dahilinde düzenlenen mitingde dünyaya seslendi.

Bugün Hamas'ın kuruluşunun 30. yıl dönümü etkinlikleri yapıldı. Sabah saatlerinde Kassam Tugayları Gazze sokaklarında boy gösterdi, direnişte kullanılan yerli yapım silahlar sergilendi.



Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye etkinlikler çerçevesinde düzenlenen mitingde konuştu. Konuşmasında Kudüs'ün gasp edilmesine izin verilmemesi için bütün dünyaya çağrıda bulundu.

Abd'nin Kudüs kararı hakkında "Bu anlaşma Filistin’in kaderi için Balfour deklarasyonundan daha az önemli değildir." ifadelerini kullandı."Tarihte ilk defa İsrail ve Amerika dünyayla karşı karşıya geliyor. Bu da işgal devletinin Avrupa’da bile statüsünü koruyamadığını gösteriyor."dedi.