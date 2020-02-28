İdlib’te evlatlarımızın şehit olduğu anların kayıtları ortaya çıktı!

Suriye’nin İdlib kentinde Türk askerinin bulunduğu bölgeye gerçekleştirilen saldırıda 33 askerimiz şehit oldu.

Saldırıyı Rus jetlerinin mi rejime ait jetlerin mi gerçekleştirdiği ise tartışmalara neden oldu. Suriye’de sivil savunma birimleriyle koordineli çalışan Uçak Gözlem Evi, bölgedeki hava hareketliliğini paylaştı.

33 şehit verdiğimiz saldırı öncesi Humus ile Şam kırsalları arasında bulunan Es-Sin Askeri Hava Üssü’nden uçakların harekete geçtiği açıklandı.

Gözlem Evi’ne göre, 16:15 sularında Suriye Hava Kuvvetleri’ne bağlı Sukhoi-24 tipi savaş uçağı ile Rusya’ya ait Su-34 jeti peş peşe havalandı.

Yaklaşık 230 kilometre uçan uçaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yığınak yaptığı İdlib güneyine ulaştı.

Sukhoi-24 ve SU-34 tipi uçaklar, Cebel Zaviye bölgesindeki Balyun üzerindeyken burada bir bina hedef alındı.

Binada İdlib’de görev yapan Türk askerleri vardı.

33 askerin şehit olmasıyla sonuçlanan saldırı sonrası bölgeye yardım gönderen konvoyun çevresi de uçaklar tarafından hedef oldu. Bu saldırıda konvoyda küçük çaplı hasarlar meydana geldi.

Yerel kaynaklar, saldırıların ardından Balyun’daki şehit ve gaziler özel kuvvetler tarafından Türk Hava Kuvvetleri’nin nezaretinde Babülhava Sınır Kapısı’ndan geçirildiğini ve Hatay’daki hastanelere götürüldüğünü belirtti.

TSK destekli silahlı muhalifler, bu saldırı yapıldığı sırada Rusya’nın iddia ettiği gibi bölgede herhangi başka bir silahlı grup bulunmadığını belirtiyor.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Naci Mustafa, “Heyet Tahrir Şam ya da başka herhangi bir grup bölgede yoktu. Saldırının yapıldığı noktada sadece Türk Silahlı Kuvvetleri bulunuyordu ve bunu Ruslar ve Suriye rejimi biliyordu” dedi.

Mustafa, “Rusya, Türk ordusunun hareketlerini biliyor. İkili görüşmelerde belirlenen Türk noktalarını da biliyor. Buna rağmen saldırı gerçekleşti” ifadelerini kullandı.