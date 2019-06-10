İran ile ilgili gündeme bomba gibi düşen atom bombası iddiası

Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın Başkanı Yukiya Amano açıklamalarda bulundu. 2015 yılında İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan anlaşmadan ABD Başkanı Trump’ın ayrılma kararı sonrasında yaşanan gerilim yükseliyor. Anlaşmadan ayrılma kararı sonrasında Washington yönetimi İran’a yaptırım kararı almıştı.

İran yaptırım kararları karşısında P5+1 ülkeleriyle imzaladığı nükleer anlaşmanın bazı yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini açıklamıştı. Tahran yönetimi bu kapsamda atom bombası ve nükleer silah yapımında kullanılan zenginleştirilmiş uranyum üretimini artıracaklarının sinyalini vermişti. BM’nin bu konuda en yetkili ismi olan Amano bugün konuştu. Amano, veriler ışığında İran’ın zenginleştirilmiş uranyum üretiminin arttığını duyurdu.