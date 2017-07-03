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  4. 03 Temmuz 2017 08:01

Katar meydan okudu: Savaşa hazırız

Katar Savunma Bakanı, ''Askeri müdahale aşamasına gelmemeyi umuyoruz ancak ülkemizi savunmaya hazırız'' dedi.

Katar meydan okudu: Savaşa hazırız
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Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye, "ülkesinin gerekirse kendisini savunmaya hazır olduğunu" belirtti.

Sky News Britain Kanalına konuşan Atiyye, "Askeri müdahale aşamasına  gelmemeyi umuyoruz ancak biz her zaman hazırlıklıyız. Ülkemizi savunmaya  hazırız." dedi.

"Katar tarih boyunca kolay yutulur bir ülke olmadığını göstermiştir."  ifadesini kullanan Atiyye, Suudi arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),  Bahreyn ve Mısır'ın taleplerinin ülkenin egemenliğine saldırı anlamı taşıdığını  bildirdi.

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Komşu ülkelerin Katar'daki mevcut rejimi değiştirmeye çalıştığı  yönünde bir düşünce taşıyıp taşımadığı yönündeki soruya Atiyye, "Tam olarak olan  da bu. Ben faraziyeler üzerinden konuşmuyorum. 1996'da şiddetli, 2014'te yumuşak  darbe girişimleri oldu. 2017'de de yumuşak darbe girişimi söz konusu." yanıtını  verdi.

Atiyye, abluka uygulayan ülkelerin Katar'a yönelik "terörü destekleme  ve çifte standart uygulama" suçlamalarını ise reddetti.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları  açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi  Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı  diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a yönelik  diplomatik ablukaya daha sonra başka bazı ülkeler de katılmıştı.

savunma bakanı , körfez ülkeleri , kriz , katar