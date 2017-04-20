Musul operasyonu hakkında çarpıcı açıklama

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul kent merkezinin batı yakasının geri alınması için başlatılan askeri operasyonun üzerinden iki ay geçmesine rağmen yakanın yarısının militanların elinde olduğu bildirildi.

Irak ordu ve güçlerine destek veren uluslararası koalisyon güçleri, 19 Şubat tarihinde Musul kent merkezinin batı yakasına askeri operasyon başlattı.

Kentin doğu yakasına nazaran, batıda yer alan eski yerleşim merkezlerinin ve bölgede dar sokakların olmasından dolayı güvenlik güçleri çok yavaş ilerliyor. Teröristlerle güvenlik birimleri arasında dar sokaklarda yoğun sokak çatışmaları yaşanıyor.

Ordu güçlerinin batı yakasında bu kadar yavaş ilerlemesinin nedenleri arasında, kentteki dar sokaklar nedeniyle zırhlı araçların kabiliyetinin kısıtlanması, DEAŞ hedeflerinin sivillere yakın bölgelerde olması ve uluslararası koalisyon güçlerinin havadan yeterli desteği sağlayamaması, militanların evlerinde mahsur kalan sivilleri kalkan gibi kullanması ile örgütün keskin nişancıları gösteriliyor.

Birlemiş Milletler (BM) ile Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı'nın verilerine göre iki ayını dolduran askeri operasyon sonucunda batı yakasından 336 bin sivil evlerini terk etti.

"Operasyonun Ramazan ayından önce bitmesi planlanıyor"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi güçlerinin batı yakasında devam eden askeri operasyona katılmadığını ancak sürekli Irak merkezi hükümetiyle koordinasyon içerisinde olduklarını ifade etti.

Kent merkezinin batı yakasına yönelik başlatılan operasyonun ne zaman biteceğine dair ellerinde bazı bilgilerin geçtiğini belirten Yaver, "Irak merkezi hükümeti operasyonu Ramazan ayından önce bitirmeyi planlıyor." dedi.

Operasyonun kısa süre içerisinde bitirilmesi için Irak ordusu ve uluslararası koalisyon güçlerinin bölgeye takviye yaptığının altını çizen Yaver, şunları söyledi:

"Irak ordusu ve ABD'nin batı yakasına askeri güç takviyesi yaptığını öğrendik. Yakanın dar sokaklarında eylemlerde bulunan DEAŞ'ın keskin nişancılarının etkisiz hale getirilmesi için yeni silahların ordu mensuplarına verildiğinin bilgisini aldık. Bunun yanında eskiye nazaran, ABD ve Fransa'nın insansız hava araçları (İHA) da kent üzerindeki uçuşlarını artırıp, sürekli örgütün hareketlerini tespit etmeye çalışıyor."

Yaver, Bağdat'ın 10 Haziran'dan önce kenti tamamen DEAŞ'ın elinden kurtarmaya çalıştığını kaydetti.

Musul vilayeti içerisinde DEAŞ'ın elinde tuttuğu bazı önemli ilçe ve kasabaların isimlerine de değinen Yaver, "DEAŞ, Musul vilayetine bağlı Telafer, Baac ve Hazır ilçelerinde hakimiyet sürmeye devam ediyor." dedi.

"Batı yakasının yarısı DEAŞ'ın elinde"

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian, AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, "Musul kent merkezinin batı yakasının yarısı DEAŞ'ın elinde. DEAŞ'ın kentten tamamen çıkarılması için Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri tüm gayretlerini sarf ediyor." ifadesini kullandı.

Dorrian, Uluslararası koalisyon güçlerinin hava saldırıları, danışmanlık, istihbarat ve örgüt hedeflerinin gözlemlenmesi konusunda militanlara karşı amansız mücadele veren Irak güvenlik güçlerine destek sunmaya devam edeceğini söyledi.

"Yaklaşık 500 bin sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Irak Temsilcisi Bruno Guido, " Musul'un doğu ve batı yakasından yaklaşık 500 bin sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı." dedi.

Guido, her iki yakada çıkan çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce Musullu için güvenli bölgelerde çadır kampların kurulduğunu kaydetti.

BM ve Irak merkezi hükümeti tarafından Musul vilayetinin güney, güneydoğu ve doğu bölgelerinden olmak üzere 174 bin iç göçmenin barındığı 12 kampın inşa edildiği bilgisini verdi.

Kamplarda kalmayan diğer sivillerin ise, DEAŞ tehdidi olmayan bölgelerdeki akraba ve yakınlarının yanına sığındıklarını dile getiren Guido, evlerini terk eden siviller için acilen 212 milyon dolarlık bir mali kaynağa ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

BM tarafından pazartesi günü yayımlanan bir raporda Musul kent merkezinin batı yakasında 500 bin sivilin mahsur kaldığı bildirilmişti.