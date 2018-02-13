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  4. 13 Şubat 2018 23:30

Netanyahu'nun başı büyük dertte ! Şimdi yandı...

İsrail polisi, Netanyahu'nun "rüşvet aldığına" dair yeterli delillerin olduğunu açıkladı.

Netanyahu'nun başı büyük dertte ! Şimdi yandı...
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İsrail polisi, Netanyahu hakkında yürüttüğü iki farklı yolsuzluk  soruşturmasını tamamladığını açıkladı.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı,  yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı" şüphesiyle yürütülen ve "1000  numaralı konu" olarak bilinen soruşturma kapsamında, başbakan aleyhine yeterli  delile ulaşıldığı bildirildi. Söz konusu soruşturmanın iş adamı Arnon Milchan ve  Avustralyalı bir diğer iş adamı James Packer ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Tamamlanan bir diğer yolsuzluk soruşturması olan ve "2000 numaralı  konu" olarak bilinen meselede de Netanyahu'nun  "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı  ve görevi kötüye kullandığı şüphesine" dair yeterli delile ulaşıldığı kaydedildi.

Bu ikinci konunun Netanyahu ile İsrail'in en büyük gazetelerinden  Yedioth Ahronoth'un sahibi ve yayıncısı Arnon Moses hakkında olduğu ifade edildi.  Polis açıklamasında bu konuda da rüşvet verildiği şüphesine dair yeterli delil  bulunduğu dile getirildi.

NETANYAHU İDDİALARI REDDETTİ

Başbakan Netanyahu ise polisin açıklamasının ardından yaptığı  konuşmada hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey  çıkmayacağını savunarak, "Ben bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için  yaptım. Bugünden sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam  edeceğim." şeklinde konuştu.

Hakkındaki soruşturmayı yürüten emniyet birimlerinin tarafsızlığını  sorgulayan Netanyahu, "Eğer ki sizi araştıran kişiler onları sıkıştırdığınızı  söylüyorsa, nasıl tarafsız bir soruşturma yürütebilirler?" ifadelerini  kullandı.Görevde bulunduğu süre içinde birçok suçlama ve saldırıya maruz  kaldığını dile getiren Netanyahu, kendisini görevden uzaklaştırma çabalarının  tümünün başarısız olduğunu bunun da başarısız olacağını dile getirdi.

Netanyahu hakkında devam eden soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı  hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi  lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda  adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden  istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

rüşvet , yolsuzluk , delil , netanyahu
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