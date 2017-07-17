Plajda cinsel ilişkinin cezası belli oldu !

Gulfnews sitesinin haberine göre; olay geçen Mart ayında yaşandı. İzindeyken, kentin batısında bulunan El Sufuh semtinde ailesiyle birlikte plaja giden bir polis memuru, çifti arabada seks yaparken yakaladı.

Polis memuru, olaya ilişkin Dubai Polisi’nin operasyon birimine ihbarda bulundu.

Olay yerinde gerçekleştirilen sorgulamada 41 yaşındaki Japon, polise lüks bir oteldealkol aldıktan sonra 28 yaşındaki arkadaşıyla sahile geldiklerini söyledi.

Haberde adı anılmayan adam, alkol aldıktan sonra midelerinin ağrıdığını ve kusmak için kıyafetlerini çıkardıklarını savundu.

KARARA İTİRAZ ETTİLER

Haklarında kamu davası açılan çifte, ‘evlilik dışı cinsel ilişki’ ve ‘alkol tüketmek’ suçlamaları yöneltildi.

Dubai’da mahkemeye çıkarılan çift, itiraf pazarlığına yanaştı ve mahkeme başkanından ‘hoşgörülü bir ceza’ vermesini istedi.

Mahkeme çifti rıza ile cinsel ilişkiye görmekten mahkûm etti ve bir yıl hapis vererek, cezayı erteledi. Mahkeme çiftin sınır dışı edilmesine hükmetti.

Ancak karara itiraz eden çift, Eylül ayında Temyiz Mahkemesi’ne çıkacak.



